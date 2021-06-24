Псково-Печерский монастырь приглашает на лекцию о святом Александре Невском
Псково-Печерский монастырь приглашает на лекцию о святом Александре Невском. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в обители. Лекция будет посвящена личности Александра Невского, его роли и влиянию на историю России. Лектор - выпускник исторического факультета Псковского государственного университета, древлехранитель, пресс-секретарь Псковской епархии, монах Антоний (Воеводин).
Мероприятие состоится в монастырском музее, расположенном на ул. Международной, 3, в субботу, 26 июня. Начало в 13.00. Вход свободный, приглашаются все желающие. Обязательно наличие средств индивидуальной защиты.
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