Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Псково-Печерский монастырь приглашает на лекцию о святом Александре Невском

Псково-Печерский монастырь приглашает на лекцию о святом Александре Невском. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в обители. Лекция будет посвящена личности Александра Невского, его роли и влиянию на историю России. Лектор - выпускник исторического факультета Псковского государственного университета, древлехранитель, пресс-секретарь Псковской епархии, монах Антоний (Воеводин).

Мероприятие состоится в монастырском музее, расположенном на ул. Международной, 3, в субботу, 26 июня. Начало в 13.00. Вход свободный, приглашаются все желающие. Обязательно наличие средств индивидуальной защиты.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Как вы относитесь к ставкам на спорт?
Проголосовать >>>

24 июня 2021

Новых впечатлений от знакомства с Псковом ждут актеры Астраханского театра
24 июня 2021

Александр Огарев: Астраханские спектакли не сравнятся с псковскими по социальной остроте
24 июня 2021

Фоторепортаж: Спасатели на воде оттачивали профессиональное мастерство
23 июня 2021

Питерская художница поблагодарила Псков за персональную выставку работ
23 июня 2021

Выставка декоративно-прикладного искусства Литвы откроется в Пскове
22 июня 2021

Снятый при участии псковских поисковиков фильм получил статуэтку ТЭФИ
21 июня 2021

Фоторепортаж: Инклюзивный парк оборудовали в Корытовском лесопарке

21 июня 2021

Псковский театр драмы завершил гастроли в Астрахани

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...