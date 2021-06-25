Улицу Коммунальную в Пскове отремонтируют в рамках нацпроекта

17:22, 25 июня 2021, ПАИ

В Пскове в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют улицу Коммунальную. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Магистраль приведут в порядок на всем ее протяжении в два этапа. До 31 августа 2022 года дорогу обновят от улицы Максима Горького до улицы Юбилейной, а до 30 августа 2023 года – участок от улицы Юбилейной до дома №70 по улице Коммунальной, в том числе дублеры.

Контракт на выполнение работ по итогам открытого конкурса подписали Управление городского хозяйства администрации города Пскова и ООО «Дорожный отряд». Цена контракта составляет более 215 млн рублей. Финансирование будет осуществляться из федерального и областного бюджетов.

Общая протяженность объекта -3,36 км. Ведомость работ предусматривает замену изношенного асфальтобетонного покрытия проезжей части. Для этого будет выполнено фрезерование старого покрытия, устройство двух слоев асфальта, а для усиления конструкции – укладка геосетки между ними. Подрядчик также демонтирует разбитый бортовой камень и установит новый, отрегулирует по высоте крышки люков и заменит их. Нанесет разметку термопластиком.

Замене подлежит и барьерное ограждение. Также будут отремонтированы тротуары, установлены скамьи и урны. На зеленой зоне предусмотрено устройство технического прохода из брусчатки, планировка газонов и посев многолетних трав.

Гарантийный срок устранения подрядчиком дефектов выполненных работ на верхний слой покрытия проезжей части и тротуаров составит 4 года, бортовой камень – 2 года, тротуарную плитку и пешеходное ограждение – 3 года, дорожную разметку из термопластика – 1 год.

Улица Коммунальная – один из важных объектов дорожной инфраструктуры, где расположены социальные учреждения: многопрофильный лицей №4, Псковская городская больница и филиал Псковской городской поликлиники, строится новый детский сад. По улице Коммунальной осуществляется подъезд к Псковскому перинатальному центру.

Дорога относится ко II категории, ширина проезжей части составляет от 13 до 15,5 м.