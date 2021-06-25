Совещание по вопросам вакцинации прошло в администрации Псковской области

17:44, 25 июня 2021, ПАИ

Очередное совещание по вопросам проведения прививочной кампании в регионе прошло под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой 25 июня. В обсуждении приняли участие председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, главный государственный санитарный врач по области Александр Нестерук, руководство муниципалитетов и медицинских учреждений в режиме видеоконференцсвязи, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Вице-губернатор обозначила, что в настоящее время в ситуации развития заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в регионе тема вакцинации населения — главная, поскольку именно прививка большинства граждан позволит вернуть жизнь области в привычное русло. «Массовая вакцинация — единственное средство, которое может победить пандемию», — отметила Вера Емельянова и подчеркнула: не менее 60% населения области должно быть привито. Речь в первую очередь, идет о гражданах, которые трудятсят в отраслях, где ежедневно происходит общение с большим количеством людей. По словам первого Заместителя губернатора, такая мера позволит подготовиться к новым вызовам осеннего периода.

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в регионе с начала июня усугубляется. При этом он обратил внимание на изменения в возрастной структуре заболевших — доля граждан 60+ сокращается, в разряде наиболее уязвимых все чаще наблюдаются подростки и граждане до 45 лет.

Изменения происходят и в структуре заболеваемости по районам. При этом эпидемиологическое благополучие жителей муниципалитета напрямую зависит от активности проведения в нем прививочной кампании, добавил Александр Нестурук. Так, к благоприятным по развитию covid-19 относятся Печорский, Островский, Опочецкий, Палкинский, Себежский, Дновский и Куньинский районы. В 10 муниципалитетах, среди которых Пыталовский, Пушкиногорский, Усвятский, Гдовский районы, двухнедельный уровень заболеваемости превышает средний областной показатель. В связи с этим главный санитарный врач обратился к Главам, где эпидобстановка остается сложной, с просьбой не планировать массовые мероприятия в ближайшее время. Они не будут согласованы.

В свою очередь председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко отметила, что рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в регионе значительно повышает нагрузку на систему здравоохранения. «Она уже колоссальная!», — подчеркнула она и обратила внимание, что в сложившихся условиях медицинские работники уже не в силах вести просветительскую работу и поручила Главам районов взять эту функцию на себя.

При этом Марина Гаращенко в очередной раз обратила внимание, что формирование стойкого иммунитета занимает время: при вакцинировании препаратами Гам-Ковид-Вак (Спутник V) и «ЭпиВакКорона» — 21 день со дня второй инъекции, при вакцинировании «КовиВак» — 14 дней. В связи с чем попросила провести в районах работу по увеличению темпов прививочной кампании до 10 раз.

В рамках совещания выступила главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко. «Мы бьем тревогу, каждый 5-й пациент в тяжелом состоянии, у большинства смазанная симптоматическая картина. Вакцинация защитит от тяжелых последствий коронавируса. Без вашей помощи мы не сможем достучаться до сознания граждан. Нам, действительно, сложно», — обратилась специалист к руководству муниципалитетов.

Далее о ходе прививочной кампании в ряде районов доложили их руководители. Участники совещания обсудили актуальные вопросы, возникающие по этому поводу у населения.

По итогу совещания первый заместитель губернатора проинформировала, что работа по организации массовой вакцинации населения в регионе взята на особый контроль в соответствии со всеми решениями федеральных руководителей и регионального оперативного штаба. «Времени мало. Необходимо нарастить темпы прививочной кампании. Активизировать внутренние ресурсы по информированию граждан о значимости процедуры вакцинации как о деле государственной важности», — подчеркнула Вера Емельянова и особое внимание обратила на то, что ситуация требует личного контроля со стороны глав районов и управления ею в ежедневном режиме.