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Спорт

Псковские легкоатлеты подтвердили свой высокий уровень в Чебоксарах серебром и бронзой

В Чебоксарах проходят соревнования по лёгкой атлетике. Об этом сообщает администрация Псковской области Российский сезон по этому виду спорта стартовал с 23 июня и продлится четыре дня.Спортсмены центра спортивной подготовки Псковской области мастер спорта России международного класса Константин Шабанов и мастер спорта России Филипп Шабанов завоевали две медали на Чемпионате России, чем подтвердили свои сильнейшие позиции на протяжении многих лет.

На дистанции 110 м с барьерами с результатом 13,90 Константин Шабанов становится серебряным призером соревнований и на этой же дистанции Филипп Шабанов с результатом 13,96 — бронзовый призер

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