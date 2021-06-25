Псковские легкоатлеты подтвердили свой высокий уровень в Чебоксарах серебром и бронзой

18:14, 25 июня 2021, ПАИ

В Чебоксарах проходят соревнования по лёгкой атлетике. Об этом сообщает администрация Псковской области Российский сезон по этому виду спорта стартовал с 23 июня и продлится четыре дня.Спортсмены центра спортивной подготовки Псковской области мастер спорта России международного класса Константин Шабанов и мастер спорта России Филипп Шабанов завоевали две медали на Чемпионате России, чем подтвердили свои сильнейшие позиции на протяжении многих лет.

На дистанции 110 м с барьерами с результатом 13,90 Константин Шабанов становится серебряным призером соревнований и на этой же дистанции Филипп Шабанов с результатом 13,96 — бронзовый призер