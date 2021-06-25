Полистовский заповедник выложил в YouTube ролик о разнообразии местных бабочек

19:28, 25 июня 2021, ПАИ

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На днях работники Полистовского заповедника выложили в интернет красивый ролик. На своём YouTube-канале они разместили видео о разнообразии бабочек, для которых ареалом обитания служат заповедные места. Конечно, на видео представлены далеко не все представители семейства чешуекрылых. Как говорят энтомологи, в Псковской области насчитывается свыше 260 видов бабочек. Некоторые из них занесены в Красную книгу.

Заповедник расположен в Псковской области. Государственный Полистовский заповедник создан 25 мая 1994 года. Его общая площадь – 37 837 гектаров. Вокруг заповедника установлена охранная зона площадью 17 279 гектаров.