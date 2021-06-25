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Общество

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: грозит ли Псковской области локдаун?

В центре внимания в пятницу, 25 июня, введение серьёзных ограничительных мер в случае всплеска заболеваемости коронавирусом. Со следующей недели все, кто будет заселяться в отели и на базы отдыха Псковской области, должны будут предъявить справки, что не больны ковидом. Тем, кто работает с детьми, также  придётся регулярно сдавать анализы за свой счёт. Какие следующие шаги предпримут власти, чтобы сдерживать распространение коранвируса? 
«Главная тема с Надеждой Назаренко» – новая программа Псковского агентства информации.
В конце каждого рабочего дня руководитель медиацентра ПАИ Надежда Назаренко подводит итоги, выбирая главную на сегодня тему. Надежда Назаренко высказывает свою точку зрения, эксперты – свои, и они необязательно должны совпасть.

Выпуски видеопроекта можно будет увидеть на сайте Псковского агентства информации, на YouTube-канале ПАИ, а также в телеграм-канале «Псковские новости».

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