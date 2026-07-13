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Общество

Однополосное движение введут в районе железнодорожного переезда «2‑й км станции Псков-2»

В Пскове 14 июля введут однополосное движение в районе железнодорожного переезда «2‑й километр станции Псков-2» (между улицами 128‑й Стрелковой Дивизии и Советской Армии). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: ПАИ

Ограничение будет действовать с 09:00 до 17:00.

Мера связана с проведением ремонтных работ на переезде. Водителей просят учитывать данное ограничение при планировании поездок.

Ранее сообщалось, что два участка улицы Вокзальной в Пскове будут перекрыты 15 и 17 июля.

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