Однополосное движение введут в районе железнодорожного переезда «2‑й км станции Псков-2»
В Пскове 14 июля введут однополосное движение в районе железнодорожного переезда «2‑й километр станции Псков-2» (между улицами 128‑й Стрелковой Дивизии и Советской Армии). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.
Ограничение будет действовать с 09:00 до 17:00.
Мера связана с проведением ремонтных работ на переезде. Водителей просят учитывать данное ограничение при планировании поездок.
Ранее сообщалось, что два участка улицы Вокзальной в Пскове будут перекрыты 15 и 17 июля.
Однополосное движение введут в районе железнодорожного переезда «2‑й км станции Псков-2»
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