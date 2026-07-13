Однополосное движение введут в районе железнодорожного переезда «2‑й км станции Псков-2»

22:17, 13 июля 2026, ПАИ

В Пскове 14 июля введут однополосное движение в районе железнодорожного переезда «2‑й километр станции Псков-2» (между улицами 128‑й Стрелковой Дивизии и Советской Армии). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничение будет действовать с 09:00 до 17:00.

Мера связана с проведением ремонтных работ на переезде. Водителей просят учитывать данное ограничение при планировании поездок.

Ранее сообщалось, что два участка улицы Вокзальной в Пскове будут перекрыты 15 и 17 июля.