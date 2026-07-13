Выпускники-целевики из Псковской области получили дипломы Санкт-Петербургского филиала Университета прокуратуры РФ
В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Санкт-Петербургского филиала Университета прокуратуры Российской Федерации, сообщили ПАИ в пресс-службе областной прокуратуры.
В мероприятии приняли участие заместитель генерального прокурора РФ Алексей Захаров, начальник главного управления кадров Генеральной прокуратуры РФ Олег Логунов, начальник управления Генеральной прокуратуры РФ по Северо-Западному федеральному округу Нелли Солнышкина, а также профессорско-преподавательский состав и родители выпускников.
Почётные гости поздравили молодых специалистов и вручили им дипломы об окончании университета. В 2026 году юридический факультет филиала успешно завершили четыре студента, направленные по целевому обучению от прокуратуры Псковской области.
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Выпускники-целевики из Псковской области получили дипломы Санкт-Петербургского филиала Университета прокуратуры РФ
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