Выпускники-целевики из Псковской области получили дипломы Санкт-Петербургского филиала Университета прокуратуры РФ

21:28, 13 июля 2026, ПАИ

В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Санкт-Петербургского филиала Университета прокуратуры Российской Федерации, сообщили ПАИ в пресс-службе областной прокуратуры.

В мероприятии приняли участие заместитель генерального прокурора РФ Алексей Захаров, начальник главного управления кадров Генеральной прокуратуры РФ Олег Логунов, начальник управления Генеральной прокуратуры РФ по Северо-Западному федеральному округу Нелли Солнышкина, а также профессорско-преподавательский состав и родители выпускников.

Почётные гости поздравили молодых специалистов и вручили им дипломы об окончании университета. В 2026 году юридический факультет филиала успешно завершили четыре студента, направленные по целевому обучению от прокуратуры Псковской области.