Михаил Ведерников сообщил о текущей ситуации с топливным обеспечением в регионе

23:34, 13 июля 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о текущей ситуации с топливным обеспечением в регионе. Видеообращение к жителям опубликовано в канале главы региона в MAX.

По словам Михаила Ведерникова, поставки бензина в область наращиваются. «Одна из сетевых компаний увеличила объёмы в разы. Но по сравнению с июнем, когда у нас не было таких проблем, продажи топлива уже взлетели на четверть, а сетевики отмечают дальнейшую динамику спроса», – подчеркнул губернатор.

В связи с этим правила заправки по чётным и нечётным дням пока сохраняются. Власти продолжат внимательно следить за развитием ситуации, заверил глава региона.

«Сегодня на заседании оперштаба также обсудили вопрос заправки в канистры для хозяйственных нужд. Мониторинг показал, что в основном таким образом приобретают дефицитный бензин АИ-95. Возможно, скорректируем решение», – отметил Михаил Ведерников.

Отдельно губернатор отметил работу на АЗС дружинников и волонтёров. К ним присоединились представители регионального отделения Всероссийского общества автомобилистов, а также члены спортивных федераций мотоциклетного спорта. Михаил Ведерников поблагодарил всех, кто оказывает помощь в стабилизации ситуации.

Ранее сообщалось, что по итогам заседания регионального оперативного штаба по ситуации с обеспечением топливом в регионе принят ряд решений.