В Псковском округе продолжается масштабный ремонт мемориала в урочище Лочкино

22:53, 13 июля 2026, ПАИ

В урочище Лочкино в Псковском округе идут активные работы по ремонту мемориала, посвящённого героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова в своём канале в MAX.

В текущем сезоне объём работ существенно расширен: специалисты полностью обновляют постаменты под плиты, верхнюю площадку, лестничный сход и дорожки к мемориалу. На данный момент подрядчик завершил демонтаж и приступил к бетонированию. После окончания общестроительных работ на свои места вернутся 14 мемориальных плит с именами погибших героев.

На плитах мемориала увековечены имена 600 советских бойцов, павших при освобождении района в 1944 году. При этом списки героев ежегодно пополняются: поисковики, энтузиасты и родственники красноармейцев продолжают устанавливать обстоятельства гибели и места захоронения солдат, работая с архивными данными. «Эти люди – часть истории нашей малой родины. Наша задача – сохранить их имена для потомков», – отметила Наталья Фёдорова.