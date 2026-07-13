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Мария Шукшина возглавит жюри конкурса короткометражек на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове

Известная актриса, телеведущая, переводчица и режиссёр Мария Шукшина станет председателем жюри конкурса короткометражных фильмов в рамках кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове. Об этом ПАИ сообщили организаторы фестиваля.

Изображение предоставлено Театрально-концертной дирекцией Псковской области

Широкую известность артистка получила в 1995 году после роли мамы Энн в картине Карена Шахназарова «Американская дочь».

Значимой страницей в биографии Марии Шукшиной стала работа на телевидении: в 1999 году её пригласили стать соведущей программы «Жди меня» на «Первом канале». На протяжении 16 лет она помогала людям находить потерянных родственников, искренне сопереживая героям передачи. В 2018 году телеведущая вела на том же канале проекты «В гости по утрам» и «Рецепты счастья».

В фильмографии актрисы – фильмы «Утомлённые солнцем 2: Предстояние», «Дело гастронома № 1», «Станица», «Своя чужая» и «Серебряный бор» и другие. Ещё одним важным этапом творческого пути Марии Шукшиной стал выход на театральную сцену: в 2017 году она дебютировала в спектакле «Калина красная» в театре «Русская песня», исполнив роль Любы Байкаловой – персонажа, которого в одноимённом фильме сыграла её мама.

Напомним, что с 23 по 26 июля в Пскове пройдёт VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». В течение четырёх фестивальных дней зрителей ожидают конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения фильмов и специальная культурная программа. В этом году в программе фестиваля – более 100 фильмов.

Участниками и гостями станут режиссёры, продюсеры, актёры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале примут участие кинематографисты из Белоруссии, Бельгии, Индии, Казахстана, Франции, Китая, Таджикистана, Ирана и России.

Программа фестиваля включает международный конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», ежегодные программы «До 16 и старше», «Киноклуб», «Панорама», «Кино в мешках» и новые программы, тематические секции, ретроспективы, специальные показы и гала-премьеры.

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