Дорожные работы на улице Вокзальной в Пскове планируют завершить до конца июля

21:00, 13 июля 2026, ПАИ

В Пскове продолжается ремонт улицы Вокзальной. Подрядчик выходит на завершающий этап работ. На текущей неделе специалисты планируют закончить обустройство финальных участков (в районе магазина «Эльдорадо» и слева от виадука), сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём канале в мессенджере MAX.

С 15 июля вводится частичное перекрытие улицы. Будет закрыт участок от Октябрьского проспекта до магазина «Эльдорадо». В связи с этим при выезде с виадука поворот в сторону «Эльдорадо» будет недоступен. При этом сохраняется возможность повернуть с Октябрьского проспекта к железнодорожному вокзалу. Рабочие намерены оперативно уложить верхний слой асфальта – уже к пятнице планируется открыть поворот с виадука на улицу Вокзальную.

В пятницу ограничения изменятся: перекроют отрезок улицы Вокзальной от Октябрьского проспекта до пересечения с улицей Речной. В этот период поворот с Октябрьского проспекта к ж/д вокзалу будет закрыт. Для автомобилистов предусмотрели объезд – по улице Бастионной.

По данным подрядчика, полное завершение всех работ на улице Вокзальной запланировано на конец июля.