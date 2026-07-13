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Общество

Надежда Васильева посетила Печорскую центральную районную библиотеку

Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева стала участницей экскурсии по Печорской центральной районной библиотеке.

Фото со страницы Надежды Васильевой в соцсети «ВКонтакте»

Мероприятие организовано под руководством директора учреждения Юлии Алексеевны Бабушкиной. «Экскурсия, которую провела директор Юлия Алексеевна Бабушкина, оказалась не просто прогулкой по залам. Это было настоящее погружение в мир книг, новых технологий и детства.Вместе с коллегой Гомоном Павлом Николаевичем обошли всю библиотеку: заглянули в святая святых – книжный зал, попробовали интерактивные панели, осмотрели уютный детский уголок», – рассказала о впечатлениях Надежда Васильева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она также отметила высокий профессионализм директора учреждения, увлеченность делом.

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