Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Честно говорите о проблемах и с гордостью рассказываете о достижениях»: Александр Котов поздравил ПАИ с 25-летием

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов от имени депутатов регионального парламента и от себя лично поздравил коллектив Псковского агентства информации с 25-летием издания.

Александр Котов. Фото здесь и далее: ПАИ

В своём обращении он отметил, что за прошедшие четверть века ПАИ стало неотъемлемой частью информационного пространства региона.

«Вы не просто фиксируете хронику событий, вы глубоко отражаете жизнь нашего региона во всём её многообразии: честно говорите о насущных проблемах и с гордостью рассказываете о достижениях земляков. Через редакцию ПАИ ежедневно проходит огромный информационный поток. Ценно, что при оперативности подачи новостей вам удаётся сохранить высокое качество материалов», – отметил Александр Котов.

Председатель регионального парламента также подчеркнул, что ПАИ неизменно придерживается принципа честной и объективной журналистики, освещая события всесторонне и обращая внимание властей на острые проблемы. Он назвал доверие жителей региона высшей и самой дорогой оценкой труда журналистов.

«Фирменная интонация ПАИ – уважительная к читателю и требовательная к факту. Следование этому классическому стандарту и готовность использовать современные цифровые форматы – это надёжный фундамент, который делает ваше издание устойчивым перед любыми вызовами времени», – подчеркнул Александр Котов.

В завершение депутат пожелал коллективу агентства крепкого здоровья, творческой энергии, хороших информационных поводов и доверия граждан.

Сотрудники ПАИ вместе с коллегами по медиахолдингу. Фото: Екатерина Иванова

Псковское агентство информации (ПАИ) было зарегистрировано в Минпечати как интернет-СМИ в апреле 2001 года, а первой публикацией, открывшей его историю, стала новость о карнавале в Пскове от 13 июля того же года.

На первых этапах работы на сайте регионального СМИ выходило всего несколько новостей в день. За годы работы агентство превратилось в ведущий информационный портал Псковской области, выпускающий более 100 публикаций ежедневно.

В 2021 году, к своему 20-летию, ПАИ открыло собственный медиацентр в центре Пскова. Первым пресс-конференцию на новой площадке дал губернатор Михаил Ведерников.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






13 июля 2026

Мария Шукшина возглавит жюри конкурса короткометражек на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове
13 июля 2026

Выпускники-целевики из Псковской области получили дипломы Санкт-Петербургского филиала Университета прокуратуры РФ
13 июля 2026

Дорожные работы на улице Вокзальной в Пскове планируют завершить до конца июля
13 июля 2026

Надежда Васильева посетила Печорскую центральную районную библиотеку
13 июля 2026

«Честно говорите о проблемах и с гордостью рассказываете о достижениях»: Александр Котов поздравил ПАИ с 25-летием
13 июля 2026

Дмитрий Мельцер подал документы в ТИК Дновского муниципального округа
13 июля 2026

Нововведения ввели на АЗС в Псковской области
13 июля 2026

Михаил Ведерников поздравил коллектив Псковского агентства информации с 25-летием издания

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...