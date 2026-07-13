«Честно говорите о проблемах и с гордостью рассказываете о достижениях»: Александр Котов поздравил ПАИ с 25-летием

20:46, 13 июля 2026, ПАИ

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов от имени депутатов регионального парламента и от себя лично поздравил коллектив Псковского агентства информации с 25-летием издания.

В своём обращении он отметил, что за прошедшие четверть века ПАИ стало неотъемлемой частью информационного пространства региона.

«Вы не просто фиксируете хронику событий, вы глубоко отражаете жизнь нашего региона во всём её многообразии: честно говорите о насущных проблемах и с гордостью рассказываете о достижениях земляков. Через редакцию ПАИ ежедневно проходит огромный информационный поток. Ценно, что при оперативности подачи новостей вам удаётся сохранить высокое качество материалов», – отметил Александр Котов.

Председатель регионального парламента также подчеркнул, что ПАИ неизменно придерживается принципа честной и объективной журналистики, освещая события всесторонне и обращая внимание властей на острые проблемы. Он назвал доверие жителей региона высшей и самой дорогой оценкой труда журналистов.

«Фирменная интонация ПАИ – уважительная к читателю и требовательная к факту. Следование этому классическому стандарту и готовность использовать современные цифровые форматы – это надёжный фундамент, который делает ваше издание устойчивым перед любыми вызовами времени», – подчеркнул Александр Котов.

В завершение депутат пожелал коллективу агентства крепкого здоровья, творческой энергии, хороших информационных поводов и доверия граждан.

Псковское агентство информации (ПАИ) было зарегистрировано в Минпечати как интернет-СМИ в апреле 2001 года, а первой публикацией, открывшей его историю, стала новость о карнавале в Пскове от 13 июля того же года.

На первых этапах работы на сайте регионального СМИ выходило всего несколько новостей в день. За годы работы агентство превратилось в ведущий информационный портал Псковской области, выпускающий более 100 публикаций ежедневно.

В 2021 году, к своему 20-летию, ПАИ открыло собственный медиацентр в центре Пскова. Первым пресс-конференцию на новой площадке дал губернатор Михаил Ведерников.