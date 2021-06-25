В Великих Луках дерево накрыло стоящих на остановке людей

21:16, 25 июня 2021, ПАИ

В Великих Луках дерево накрыло стоящих на остановке людей, сообщил корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

Инцидент произошёл на автобусной остановке на улице Фурманова в Великих Луках. Из-за ураганного ветра дерево упало на автобусную остановку и на находившихся там людей.

По предварительным данным, пострадали двое – мужчина и женщина. Бригада врачей скорой медицинской помощи доставила пострадавших в больницу, где им наложили швы. Характер травм уточняется. Женщина уже дома. Личности пострадавших определили по документам в сумках.