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В Доме ремёсел Пскова открылась выставка работ горельефной резьбы Вечяслава Румянцева

Вячеслав Румянцев рассказывает о том, как к нему приходит вдохновение. Фото Псковский дом ремёсел

Средневековый Псков — привлекателеная тема для многих. Художники не являются исключением. Вячеслав Румянцев (художник-график и резчик) расскаывает о родном городе времён глубокого средневековья при помощи горельефной резьбы. Его монументальные панно до 3 м по горизонтали, вырезанные из липы и обрамлённые сосной, частые гости на выставках. Об этом Псковскому агентству информации рассказили в Доме ремёсел, где проходит выставка работ.

Новый показ из девяти работ Вячеслава Васильевича представлен в псковском Доме ремёсел на Некрасова 8.

Об авторе: Вячеслав Васильевич – коренной пскович, получил образование в Ленинградском художественном училище. 30 лет работал начальником бюро эстетики на знаменитом «Псковмаше». А в 90-е годы начал в резных композициях показывать псковичам каким был древний Псков. Мастер создаёт серии масштабных деревянных горельефных композиций, где главная тема – средневековый Псков. Конечно, это авторская версия основана на серьёзном отношении и изучении исторических, археологических сведений о Пскове. Мастером создано около 70 крупных картин-панно. Воплощение от замысла к исполнению в дереве идёт через графический подробный эскиз в размер работы. Панно режется из липы, дерева, которое поддаётся глубокой сложной резьбе, каждая работа одета в свою раму из сосны. На каждую работу автор тратит 2-3 месяца кропотливой работы, в которой много тонкостей и авторских находок.

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