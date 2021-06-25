Последствия урагана на берегу озера Сорито в Великолукском районе

22:43, 25 июня 2021, ПАИ

25 июня ураганный ветер повалил деревья на берегу озера Сорито в Великолукском районе. Об этом сообщил корреспондент газеты «Наш путь» Великолукского района.

По словам очевидцев, на берегу у озера были припаркованы автомобили отдыхающих людей.

Поваленные деревья заблокировали автомобили.