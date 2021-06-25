Последствия урагана на берегу озера Сорито в Великолукском районе
25 июня ураганный ветер повалил деревья на берегу озера Сорито в Великолукском районе. Об этом сообщил корреспондент газеты «Наш путь» Великолукского района.
По словам очевидцев, на берегу у озера были припаркованы автомобили отдыхающих людей.
Поваленные деревья заблокировали автомобили.
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