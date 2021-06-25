Последствия урагана на юге Псковской области
25 июня на юге Псковской области прошёл ураган, передаёт корреспондент газеты «Наш путь» Великолукского района.
В Великих Луках поваленное ураганным ветром дерево упало на здание и оборвало провода подстанции скорой медицинской помощи, вызовы были переведены на Псков. Также провода оборваны в деревне Фотьево в Великолукском районе.
Полностью обесточен лагерь «Космос» в деревне Урицкое в Великолукском районе.
Деревья упали на две полосы железнодорожных путей вблизи ж/д вокзала в Великих Луках.
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