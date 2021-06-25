Последствия урагана на юге Псковской области

23:00, 25 июня 2021, ПАИ

25 июня на юге Псковской области прошёл ураган, передаёт корреспондент газеты «Наш путь» Великолукского района.

В Великих Луках поваленное ураганным ветром дерево упало на здание и оборвало провода подстанции скорой медицинской помощи, вызовы были переведены на Псков. Также провода оборваны в деревне Фотьево в Великолукском районе.

Полностью обесточен лагерь «Космос» в деревне Урицкое в Великолукском районе.

Деревья упали на две полосы железнодорожных путей вблизи ж/д вокзала в Великих Луках.