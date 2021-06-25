Жители Пореченской волости вышли на ликвидацию последствий урагана
Жители Пореченской волости вышли на расчистку последствий урагана, пронёсшегося над Великолукским районом. Глава Пореченской волости Надежда Удовиченко уже отреагировала. «Жители моей волости за расчисткой дорог. Всем огромное спасибо! Справляются своими силами. Молодцы!» – сказала она корреспондентам газеты «Наш путь».
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