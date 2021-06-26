Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Варить гречку советует сегодня народный календарь

26 июня (13 июня по старому стилю) православная церковь отмечает память святой мученицы Акилины, пишет calend.ru.

Отроковица Акилина жила в III веке и ещё в детстве обратилась к вере Христовой. Своих подруг она также пыталась наставить на путь истинный, за что была казнена. Мучители не приняли во внимание даже возраст Акилины: на момент гибели ей было всего 12 лет.

На Руси в этот день было принято сеять гречиху. А по старинному обычаю в этот день варили гречневую кашу, после чего угощали ею нищих. Те в свою очередь желали хозяевам хорошего урожая.

Молоко на Акулину пить не следовало. Считалось, что оно в этот день становится вредным для здоровья — «акульим», «молоком от бешеной коровки».
В это время также случалось нашествие мух и комаров. Домашняя скотина становилась беспокойной, коровы бегали от гнуса по лугам и обмахивались хвостами. В народе подмечали: «С Акулины и до половины июля скот от жары и овода бесится». В то же время тучи мошкары предвещали хорошую погоду.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Как вы относитесь к ставкам на спорт?
Проголосовать >>>

26 июня 2021

Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 458
26 июня 2021

Почти полторы тысячи псковичей сделали прививку от коронавируса за сутки
26 июня 2021

За сутки более 100 жителей Псковской области заболели коронавирусом
26 июня 2021

О непогоде, шоколаде и мастерстве — в сегодняшнем выпуске «Хорошего дайджеста»
25 июня 2021

В Невельском районе сделали потрясающе красивое фото перед ураганом
25 июня 2021

Жители Пореченской волости вышли на ликвидацию последствий урагана
25 июня 2021

На «Алых парусах» в Санкт-Петербурге тысячи подростков находятся без масок
25 июня 2021

После урагана без электроснабжения на юге Псковской области остаётся 700 населённых пунктов

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...