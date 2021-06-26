Варить гречку советует сегодня народный календарь

09:00, 26 июня 2021, ПАИ

26 июня (13 июня по старому стилю) православная церковь отмечает память святой мученицы Акилины, пишет calend.ru.

Отроковица Акилина жила в III веке и ещё в детстве обратилась к вере Христовой. Своих подруг она также пыталась наставить на путь истинный, за что была казнена. Мучители не приняли во внимание даже возраст Акилины: на момент гибели ей было всего 12 лет.

На Руси в этот день было принято сеять гречиху. А по старинному обычаю в этот день варили гречневую кашу, после чего угощали ею нищих. Те в свою очередь желали хозяевам хорошего урожая.

Молоко на Акулину пить не следовало. Считалось, что оно в этот день становится вредным для здоровья — «акульим», «молоком от бешеной коровки».

В это время также случалось нашествие мух и комаров. Домашняя скотина становилась беспокойной, коровы бегали от гнуса по лугам и обмахивались хвостами. В народе подмечали: «С Акулины и до половины июля скот от жары и овода бесится». В то же время тучи мошкары предвещали хорошую погоду.