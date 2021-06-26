Международный день борьбы с наркотиками отмечается сегодня

11:12, 26 июня 2021, ПАИ

В 1987 году генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией постановила ежегодно отмечать 26 июня как международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, пишет calend.ru.

История борьбы с распространением наркотиков насчитывает уже более 100 лет. Каждый год этот день посвящен определенной теме. Во многих странах мира проводятся просветительские мероприятия и акции, направленные на осведомление населения, и прежде всего – молодежи, о вреде и последствиях употребления наркотиков и на пропаганду здорового образа жизни, чтобы еще раз напомнить человечеству, каким страшным недугом является наркомания.

В России проводятся конференции и круглые столы, посвященные проблеме наркомании, лечению и реабилитации наркопотребителей. Молодежными и общественными организациями под девизом «НЕТ наркотикам!» проводятся многочисленные спортивные соревнования, концерты, акции, флешмобы и другие мероприятия.