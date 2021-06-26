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Происшествия

Четыре человека пострадали из-за урагана в Псковской области

В Псковской области из-за урагана пострадали четыре человека. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

По словам губернатора, за медицинской помощью обратились четверо пострадавших, один из которых был госпитализирован.

По состоянию на вечер 25 июня без электроснабжения осталась почти тысяча населённых пунктов. Для ликвидации последствий привлечено 138 бригад с техникой. В работе принимают участие энергетики, сотрудники МЧС и пожарные, к которым сегодня на помощь прибудет подкрепление из других районов.

Глава региона отметил, что особенно пострадали Великолукский, Бежаницкий, Куньинский, Опочецкий, Себежский, Усвятский районы и Великие Луки.

«Делаем всё возможное, чтобы максимально быстро устранить последствия стихии», – подчеркнул Михаил Ведерников.

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