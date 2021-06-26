Сегодня выйдет в эфир седьмой выпуск программы «Псковская сводка»
Сегодня выйдет в эфир седьмой выпуск программы «Псковская сводка». В этом выпуске расскажем о наиболее резонансных ЧП и ДТП, произошедших на территории региона за минувшую неделю.
Программа выйдет в эфир сегодня в 17:00, 26 июня.
Выпуски проекта можно увидеть на портале Псковского агентства информации, в Youtube-канале ПАИ, а также в официальной группе агентства в Вконтакте и Telegram-канале «Псковская сводка».
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к ставкам на спорт?
25 июня 2021
Публикуем видео с места возгорания автомобиля, где едва не пострадала беременная женщина