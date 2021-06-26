Почти полторы тысячи псковичей сделали прививку от коронавируса за сутки

11:00, 26 июня 2021, ПАИ

В Псковской области за последние сутки от коронавируса привились почти полторы тысячи человек. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 39 280 человек, выздоровело 33 205, умерло 455.

Сейчас в Псковской области работают 40 пунктов вакцинации от коронавируса, часть из них открыты в торговых центрах. В Пскове - в «Империале», «Фьорд Плазе» и «Акваполисе», в Великих Луках - в «Апельсине». Также мобильный пункт вакцинации работает на парковке у «Леруа Мерлен» в Пскове.