Почти 60 тысяч деревьев высадили в Псковской области в рамках проекта «Зелёная область»

13:02, 26 июня 2021, ПАИ

После регионального этапа всероссийского образовательного форума «Территория смыслов», который прошёл в Печорском районе, в регионе уже посадили почти 60 тысяч деревьев. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Губернатор добавил, что таких показателей удалось добиться благодаря инициативности неравнодушных людей, которым понравилась идея проекта.

Проект инициировал Михаил Ведерников во время регионального этапа Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов».

Акция проводится для увеличения площади зелёных насаждений и повышения ответственности населения за их сохранность, а также для улучшения экологической обстановки.