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Общество

Против клещей обработали более 475 га территорий в Псковской области

В Псковской области против клещей обработали территории на площади 475,587 гектара, или 79,3 % от плана. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

На этой неделе в регионе провели обработку 22,62 га площадей (план перевыполнен на 4,22 %). На территории лечебно-оздоровительных учреждений план обработки был перевыполнен на 4,22 % и составил 198,025 га. Всего с начала сезона в регионе от укусов клещей пострадало 1358 человек.

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