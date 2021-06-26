Против клещей обработали более 475 га территорий в Псковской области

14:08, 26 июня 2021, ПАИ

В Псковской области против клещей обработали территории на площади 475,587 гектара, или 79,3 % от плана. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

На этой неделе в регионе провели обработку 22,62 га площадей (план перевыполнен на 4,22 %). На территории лечебно-оздоровительных учреждений план обработки был перевыполнен на 4,22 % и составил 198,025 га. Всего с начала сезона в регионе от укусов клещей пострадало 1358 человек.