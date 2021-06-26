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Дожди и грозы ожидаются в Псковской области 27 июня

В Псковской области 27 июня ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах — грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС России.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью ожидается от +13 до +18 градусов, днём – от +22 до +27 градусов.

Ветер западных направлений, 5-10 метров в секунду, во время грозы возможен порывистый ветер. Атмосферное давление низкое.

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