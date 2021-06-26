Около 640 поваленных ветром деревьев убрали в Псковской области

14:28, 26 июня 2021, ПАИ

В Псковской области убрали около 640 поваленных деревьев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Работы по устранению завалов на дорогах в 10 районах Псковской области продолжались всю ночь. По состоянию на утро 26 июня все дороги были расчищены.

Силами ГБУ ПО «Псковавтодор» расчистка проводилась на региональных дорогах в Великолукском, Невельском, Бежаницком, Новоржевском, Пушкиногорском, Опочецком, Красногородском и Гдовском районах. По всем дорогам проезд обеспечен, устраняются порубочные древесные остатки с обочин.

На федеральных и части региональных дорог на юге области (Великие Луки – Невель, Шимск – Старая Русса – Локня – Великие Луки, Ольша – Велиж – Усвяты – Невель) работала подрядная организация ООО «Автомобильные дороги Пскова». В общей сложности завалы ликвидированы на 65 километров дорог. Убрано около 400 деревьев. Продолжается расчистка обочин.

В случае заторов или чрезвычайных ситуаций на дорогах можно звонить в круглосуточную диспетчерскую службу ГБУ ПО «Псковавтодор» по телефонам (+7 8112) 29-88-08, +7-911-390-40-39 или в диспетчерскую службу ООО «АДП» по телефону +7-911-377-12-14.