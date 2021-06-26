Псковский ансамбль «Сказ» примет участие в фестивале «Горцы» в Дагестане

15:13, 26 июня 2021, ПАИ

25 июня заслуженный коллектив народного творчества России ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева выехал из Пскова в Дагестан для участия в международном фестивале фольклора и традиционной культуры «Горцы», сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фестиваль проходит в Махачкале под эгидой ЮНЕСКО и при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова и главы Республики Дагестан, в период с 28 июня по 5 июля.

В фестивале принимают участие творческие коллективы из России и дальнего, ближнего и дальнего зарубежья. Северо-Западный регион будет представлен псковским ансамблем «Сказ» и коллективом из Вологды.

Ансамбль «Сказ» представит наш уникальный древний край и познакомит участников фестиваля «Горцы» с музыкальными псковскими традициями. От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова передан приветственный адрес для организаторов и участников международного проекта.

Международный фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы» проводится в Дагестане с 2004 года. С 2012 года фестиваль проходит под эгидой ЮНЕСКО. За эти годы фестиваль получил международное признание. Организаторы подготовили яркую и насыщенную программу: гала-концерт «Моя Россия — мой Дагестан», Арт-фолк площадка, фестиваль масок, концерт «Фестивальные открытки», Республиканский конкурс народного танца памяти Д.Муслимова. Площадками фестиваля «Горцы» станут Махачкала, Дербент, Кизляр.