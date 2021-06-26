Администрация Великолукского района поблагодарила граждан за помощь в устранении последствий урагана

15:00, 26 июня 2021, ПАИ

Администрация поблагодарила жителей Великолукского района за помощь в устранении последствий урагана, пишет районная газета «Наш путь».

«Последствия бури оказались тяжёлыми для всего юга Псковской области, однако это неприятное событие в очередной раз показало, насколько сплочённые люди живут в нашем районе – отзывчивые, неравнодушные, всегда готовые прийти на помощь друг другу», – отметили в администрации района.

Местных жителей поблагодарили за помощь в расчистке дорог и участков от веток и поваленных деревьев.

«Именно в такие моменты мы понимаем, что в мире есть место добрососедским отношениям, а человечность – самая главная черта жителей Великолукского района», – добавили в администрации.

Ранее сообщалось, что в Псковской области убрали около 640 поваленных ветром деревьев.