Пскович занял третье место в ночном шахматном марафоне

15:40, 26 июня 2021, ПАИ

После годового перерыва, вызванного началом пандемии коронавируса, областная Федерация шахмат совместно с региональным центром шахматного образования и спорта при поддержке областных комитетов по образованию и спорту возобновили проведение шахматных соревнований в рамках международного фестиваля «Псков 2021». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональной Федерации шахмат.

В соревнованиях «Ночной блиц-марафон» приняли участие шахматисты из Псковской области, Москвы, Санкт-Петербурга и Великого Новгорода. Турнир «полуночников» из 18 туров для самых выносливых шахматистов, который начался поздно вечером и завершился ранним утром, выиграл представитель Санкт-Петербурга Сергей Панченко. На втором месте – петербуржец Илья Соколов, а третье место у псковича Владимира Никитенкова.

Заслуженные награды самым выносливым шахматистам вручили президент Федерации шахмат Псковской области, международный арбитр Дмитрий Шахов и главный секретарь турнира, спортивный судья первой категории Андрей Лилейкин.

Организаторы мероприятия ограничили число участников и ввели жёсткие меры, предусмотренные нормативными актами Минспорта России и Роспотребнадзора о противодействии коронавирусной инфекции в период соревнований. Перед началом турнира у всех участников и арбитров, а также у представителей измерили температуру. Все участники и иные лица использовали средства индивидуальной защиты и перед каждым туром проводили дезинфекцию рук.