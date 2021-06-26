Грозы и порывистый ветер накроют Псковскую область в ближайшие часы
О грозах и порывистом ветре предупреждает МЧС жителей Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ведомстве.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ближайшие три часа на территории региона, преимущественно в южных районах, ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра с порывами до 15-18 м/с.
В грозу не следует находиться на крыше, около токоотвода и заземлителя. При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по номеру 01 или 112, 101 (с мобильных телефонов).
По последним данным, из-за прошедшего накануне урагана без электроснабжения во всём регионе остаётся более 700 населённых пунктов. Ситуация находится на личном контроле губернатора области.