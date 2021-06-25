Две псковские спортсменки вышли в финал первенства России по волейболу
Псковички Альбина Елфимова и Виктория Петрова вышли в финал первенства России по волейболу – об этом сообщается на странице Pskov Valleybal Club.
Спортсменки стали серебряными призёрами на первенстве Северо-Запада по пляжному волейболу, которое прошло в Великом Новгороде. Псковички обошли Архангельскую область и уступили паре из Новгородской области.
В соревнованиях принимали участие спортсмены из Архангельской, Новгородской, Ленинградской, Вологодской областей, а также из Республики Карелия и Республики Коми.
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