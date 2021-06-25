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Спорт

Две псковские спортсменки вышли в финал первенства России по волейболу

Псковички Альбина Елфимова и Виктория Петрова вышли в финал первенства России по волейболу – об этом сообщается на странице Pskov Valleybal Club.

Спортсменки стали серебряными призёрами на первенстве Северо-Запада по пляжному волейболу, которое прошло в Великом Новгороде. Псковички обошли Архангельскую область и уступили паре из Новгородской области.

В соревнованиях принимали участие спортсмены из Архангельской, Новгородской, Ленинградской, Вологодской областей, а также из Республики Карелия и Республики Коми.

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