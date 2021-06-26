Псковские полицейские обеспечили бесперебойную работу важных социальных объектов на юге области

20:17, 26 июня 2021, ПАИ

Минувшей ночью на территории Псковской области ураганный ветер оставил без электричества более 700 населённых пунктов. Основной удар стихии пришёлся на юг региона, рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД региона.

В городе Великие Луки из-за сильного ветра вышла из строя кислородная станция ковид-центра. Сотрудники полиции обеспечили доставку и разгрузку кислородных баллонов для штатного функционирования медицинского учреждения.

«Также от стихии пострадало несколько дошкольных учреждений, были перекрыты подъезды к детским оздоровительным лагерям и иным важным социальным объектам. Силами полицейских обеспечена транспортная доступность и безопасность граждан. По предварительным данным, пострадавших среди несовершеннолетних отдыхающих нет», – отметили в пресс-службе ведомства.

Стражи порядка своими силами и с помощью других оперативных служб в течение всей ночи расчищали автодороги, оказывали помощь людям, чьи транспортные средства оказались повреждены поваленными деревьями. В настоящее время восстановительные работы в нескольких районах области продолжаются.