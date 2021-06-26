Псковские полицейские обеспечили бесперебойную работу важных социальных объектов на юге области
Минувшей ночью на территории Псковской области ураганный ветер оставил без электричества более 700 населённых пунктов. Основной удар стихии пришёлся на юг региона, рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД региона.
В городе Великие Луки из-за сильного ветра вышла из строя кислородная станция ковид-центра. Сотрудники полиции обеспечили доставку и разгрузку кислородных баллонов для штатного функционирования медицинского учреждения.
«Также от стихии пострадало несколько дошкольных учреждений, были перекрыты подъезды к детским оздоровительным лагерям и иным важным социальным объектам. Силами полицейских обеспечена транспортная доступность и безопасность граждан. По предварительным данным, пострадавших среди несовершеннолетних отдыхающих нет», – отметили в пресс-службе ведомства.
Стражи порядка своими силами и с помощью других оперативных служб в течение всей ночи расчищали автодороги, оказывали помощь людям, чьи транспортные средства оказались повреждены поваленными деревьями. В настоящее время восстановительные работы в нескольких районах области продолжаются.
Как вы относитесь к ставкам на спорт?
Николай Козловский призвал жителей Великих Лук пересмотреть своё отношение к вакцинации
Псковские полицейские обеспечили бесперебойную работу важных социальных объектов на юге области
В Интернете появилось фейковое видео о насильственной вакцинации детей в великолукском лагере отдыха