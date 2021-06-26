В Интернете появилось фейковое видео о насильственной вакцинации детей в великолукском лагере отдыха

19:07, 26 июня 2021, ПАИ

В сети Интернет распространяется фейковое видео, в котором мужчина рассказывает о том, что детей из детского лагеря в Великих Луках массово эвакуируют для вакцинирования, сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

Это является заведомой ложью. Сотрудники канала взяли комментарий у и. о. председателя комитета по образованию Псковской области Андрея Ермакова, который рассказал, что на самом деле происходит в детских лагерях, которые оказались в зоне поражения стихией.

«В Невельском районе на территории детского лагеря «Ленок» из-за сильного ветра повалено более 10 деревьев, повреждён один жилой корпус и линии электропередач. Для обеспечения безопасности детей было принято решение закончить смену лагеря на один день раньше. Родителям детей об этом сообщили. Сегодня за ребятами приехал автобус, который вывез их из лагеря. На данный момент все дети находятся дома, из-за стихии никто не пострадал», – прокомментировал ситуацию председатель.

По словам Андрея Ермакова, ещё один лагерь в Невельском районе, «Звёздный», тоже остался без электричества: ветер оборвал линии электропередач. Однако сейчас электроснабжение лагеря поддерживается за счёт альтернативных источников питания, туда привезли мощный генератор. Дети обеспечены горячей едой, с ними всё в порядке. Принято решение продолжить смену.

«От себя добавим, что детей сейчас в принципе не вакцинируют. Вообще. Пожалуйста, не верьте слухам и фейкам, которыми сейчас наводнён Интернет. Доверяйте только проверенным источникам информации, задавайте вопросы компетентным специалистам и не дайте себя обмануть», – отмечается в телеграм-канале.