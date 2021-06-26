В Порховском районе два человека на мотоцикле въехали в столб

19:49, 26 июня 2021, ПАИ

В Порховском районе два человека на мотоцикле въехали в столб. ДТП произошло в деревне Попадинка, на улице Гагарина, 36. Мопед «Альфа» ехал без номеров, один из пострадавших доставлен в больницу: по предварительным данным, у 21-летнего молодого человека ушиб позвоночника. На месте работают сотрудники ДПС, МЧС и скорой помощи.