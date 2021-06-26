Николай Козловский призвал жителей Великих Лук пересмотреть своё отношение к вакцинации

20:46, 26 июня 2021, ПАИ

Николай Козловский опубликовал очередное видеообращение, где рассказал о текущей эпидситуации в Великих Луках, сообщается в газете «Великолукская правда. Новости» со ссылкой на Instagram-аккаунт главы города.

«Эпидемиологическая ситуация в Великих Луках усложняется. Динамика распространения коронавируса, к сожалению, быстро нарастает. За последние сутки прирост пациентов с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» составил 53 человека, что практически вдвое больше, чем на предыдущей неделе. В великолукском филиале областной инфекционной больницы ещё в понедельник число свободного коечного фонда достигло своего лимита», – отметил Николай Козловский.

Он добавил, что большая часть пациентов попала в больницу после посещения мегаполисов или контактов с родственниками, которые приехали из крупных городов. По мнению руководителя Великолукской инфекционной больницы Натальи Дорожкиной, ковид помолодел. И сейчас рост новых случаев заболевания в Великих Луках фиксируется среди людей в возрасте от 29 до 50 лет. При этом всё чаще выявляется индийский, более заразный и агрессивный штамм вируса.

«Искренне прошу пересмотреть свои взгляды на вакцинацию, не заниматься самолечением при появлении признаков ОРВИ, особенно при высокой температуре, и соблюдать масочный режим», – обратился к жителям города глава Великих Лук.