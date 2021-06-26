Исландия первая в Европе сняла все внутренние противоковидные ограничения

21:19, 26 июня 2021, ПАИ

Исландия снимает все внутренние ограничения, введённые для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, передаёт РИА Новости со ссылкой на официальный сайт правительства страны.

«Мы возвращаемся к комфортной жизни общества и к тому распорядку, к которому мы так стремились», – отметила министр здравоохранения Свандис Сваварсдоттир.

Ограничительные меры в Исландии ввели в марте прошлого года. На сегодняшний день почти 90 процентов взрослого населения получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19, а около 60 процентов привиты полностью.

В связи с этим с 27 июня жители Исландии больше не обязаны соблюдать социальную дистанцию. Более того, в стране отменили требование носить защитные маски и сняли ограничения на собрания.