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Общество

В бывшем военном городке Смуравьёво-2 начались работы по реконструкции Дома культуры

Дан старт ремонтным работам по реконструкции здания в бывшем военном городке Смуравьёво-2, сообщает газета «Гдовская заря». Шанс на вторую жизнь в посёлке получило строение, где ранее находились помещения военторга. После реконструкции здесь будет располагаться Дом культуры.

Здание, как сейчас принято говорить, было законсервировано до лучших времён: окна и двери были заколочены досками, чтобы помещения не стали местом несанкционированной свалки и отдыха подростков. И вот этот момент настал. Сейчас идёт подготовка к ремонтным работам, помещения очищают от мусора, готовят дверные проёмы и окна. На первом этаже расположатся библиотека и кабинеты для кружковой деятельности, на втором – большой концертный зал.

«На начальном этапе необходимо включиться в процесс стройки. Тут главное – двигаться постепенно. Как только завершим эту часть, перейдём к следующей – кадровой. Здание большое, чтобы его обслуживать, потребуются дополнительные штатные единицы, которые необходимо будет ввести. А это одна из главных целей перемен», – рассказал журналистам издания Вячеслав Белов, замглавы Гдовского района по социальным вопросам.

В эксплуатацию здание будет сдано уже в следующем году. Средства на реконструкцию выделены из федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура».

 

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