Призёрами соревнований по летнему служебному биатлону стали псковские росгвардейцы
В рамках спартакиады на первенство регионального отделения Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» состоялись соревнования по летнему служебному биатлону, сообщают «Островские вести».
В состязаниях приняли участие шесть команд правоохранительных органов Псковской области, в том числе и команда Управления Росгвардии. Участникам предстояло на время преодолеть трёхкилометровую дистанцию с двумя огневыми рубежами после 1000 и 2000 метров, на контрольной точке произвести по пять выстрелов из пистолета Макарова с расстояния 25 метров.
Победители и призёры определялись по наибольшей сумме очков, набранных за бег и стрельбу, в соответствии с таблицей оценки результатов в служебном биатлоне. По итогам соревнований команда Управления Росгвардии по Псковской области завоевала второе место.
Также призовые места заняли росгвардейцы в личном первенстве. Среди женщин второе место заняла островская лыжница Светлана Рябкина, сержант Росгвардии. Светлана хорошо известна в спортивных кругах, она не раз становилась победительницей соревнований различного уровня. Победители и призёры награждены кубками и почётными грамотами.
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