Долларовый миллионер Олег Бурлаков умер из-за коронавируса

23:10, 26 июня 2021, ПАИ

Российский предприниматель Олег Бурлаков, входивший в рейтинг богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes, умер из-за коронавируса на 72-м году жизни, передаёт ТАСС со ссылкой на издание.

Бизнесмен скончался 23 июня в Монако, где жил последние годы. Но до того, как заболеть, Бурлаков посещал Москву. Предприниматель являлся совладельцем «Стройлесбанка».

Также миллионеру принадлежали лакокрасочная фабрика Terpentin и инвестиционно-строительная компания «Импульс». В списке «200 богатейших бизнесменов России – 2021» он занимал 177-ю строчку, состояние бизнесмена оценивалось в 650 миллионов долларов.