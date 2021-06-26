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Культура

В Покровском доме культуры прошёл мастер-класс по старинным способам оформления ткани

В Покровском доме культуры Красногородского района прошёл уникальный мастер-класс «Набойка по ткани», сообщает газета «Заря». Этот метод украшения ткани использовали ещё встарь наши предки.

Среди способов украшения тканей набойка – едва ли не самый простой. Для набивки применялась деревянная доска с резным узором. Доски эти называли манерами. В старину узор наносили масляными красками, так называемым верховым способом. Участники мастер-класса использовали акриловые краски, резные штампы и льняную ткань. Но результат получился не менее впечатляющим.

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