Псковская теннисистка Александра Васильева поедет на Паралимпиаду в Токио

08:57, 27 июня 2021, ПАИ

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Псковичка Александра Васильева примет участие в Паралимпийских играх, которые пройдут в Токио. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

«Наша спортсменка Александра Васильева прошла отбор и будет защищать честь российского спорта в настольном теннисе на Паралимпиаде в Токио», – написал глава региона в своём посте.

Михаил Ведерников от лица всей Псковской области пожелал спортсменке удачи и победы.

Напомним, что Паралимпиада «Tokyo 2020» пройдёт в столице Японии с 24 августа по 5 сентября 2021 года.