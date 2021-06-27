27 июня в России празднуется День молодёжи
Сегодня, 27 июня, отмечается День молодёжи России. Об этом сообщает РИА Новости.
Традиционный праздник был утверждён в 1993 году. При СССР существовала аналогичная праздничная дата, которая отмечалась в последнее воскресенье июня.
Согласно Федеральному закону «О молодёжной политике в Российской Федерации», к молодёжи относятся люди возрастом от 14 до 35 лет включительно. На сегодняшний день в России молодых людей насчитывается 41 миллион человек.
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