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Общество

В Индии обнаружен один из самых опасных для человека вирусов

Источник: AP Photo / Silvia Izquierdo

В Индии, в штате Махараштра, был обнаружен смертельно опасный вирус Нипах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научную публикацию в «Журнале инфекций и общественного здравоохранения».

Как сообщается в статье, учёные из Национального института вирусологии Индии впервые выявили вирус Нипах у летучих мышей в штате Махараштра.

По данным ВОЗ, данный вирус, которым обычно болеют летучие и мыши и лисицы, является одним из самых опасных на планете для человека. На сегодняшний день от него нет вакцины, а уровень летальных исходов составляет от 40 до 75 %.

Исследователи отмечают, что открытие требует дальнейшего изучения.

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