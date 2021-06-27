В Индии обнаружен один из самых опасных для человека вирусов

10:29, 27 июня 2021, ПАИ

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В Индии, в штате Махараштра, был обнаружен смертельно опасный вирус Нипах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научную публикацию в «Журнале инфекций и общественного здравоохранения».

Как сообщается в статье, учёные из Национального института вирусологии Индии впервые выявили вирус Нипах у летучих мышей в штате Махараштра.

По данным ВОЗ, данный вирус, которым обычно болеют летучие и мыши и лисицы, является одним из самых опасных на планете для человека. На сегодняшний день от него нет вакцины, а уровень летальных исходов составляет от 40 до 75 %.

Исследователи отмечают, что открытие требует дальнейшего изучения.