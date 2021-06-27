В России зарегистрирован максимум смертей от COVID-19 с начала эпидемии

14:46, 27 июня 2021, ПАИ

За прошедшую неделю в России было зарегистрировано максимальное количество смертей из-за коронавируса с момента начала эпидемии, пишет ТАСС со ссылкой на данные федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Как сообщается, число умерших из-за инфекции составило 3921 человек. Имеющиеся данные также показывают, что заболеваемость коронавирусом в стране выросла почти на четверть, а число пациентов достигло максимума с конца февраля.