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Общество

У четырёх великолучан признали недействительными водительские права

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

В Великих Луках у четырёх водителей будут изъяты права. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

В ходе проверки было установлено, что четыре великолучанина имеют водительские удостоверения, которые подлежат изъятию по причине имеющихся у водителей диагнозов - алкогольной зависимости и наркомании опийного ряда, которые являются противопоказанием к управлению транспортными средствами.

В связи с этим, в суд были направлены четыре административных исковых заявлений к водителям о прекращении действия их прав. На данный момент дела находятся на рассмотрении в Великолукском городском суде.

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