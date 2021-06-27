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Стали известны итоги Всероссийских соревнований по гребному спорту «XX Псковская регата»

Фото: Светлана Семёнова

В Пскове завершились Всероссийские соревнования по гребному спорту «XX Псковская регата», посвящённые памяти заслуженного тренера СССР Валерия Прокопенко. Об этом Псковскому агентству информации сообщила председатель Олимпийского совета Псковской области Светлана Семёнова.

Фото: Светлана Семёнова

В соревнованиях участвовали юноши и девушки до 15 лет (МЮВ и ЖЮВ) и юноши и девушки до 17 лет (МЮБ и ЖЮБ). 

В заплыве на 1000 метров среди девушек в категории 1х ЖЮВ победили Ксения Иванова, Юлия Ваничева из Великого Новгорода и Дарья Гавриченко из Санкт-Петербурга.

В категории ЖЮБ призовые места заняли спортсменки из Великого Новгорода Кристина Михайлова, Анна Жукова и Арина Михайлова.

Среди юношей в категории 1х МЮВ 1-е и 3-е места заняли Владимир Братков и Тимофей Макаров из Великого Новгорода и 2-е место – Александр Афанасьев из Санкт-Петербурга.

В категории 1х МЮБ победителями стали Артём Кисловский из Пскова, Григорий Волков из Великого Новгорода и Александр Кузнецов из Твери.

В парных заездах у девушек в категории ЖЮВ победили Анна Агафонова и София Саргузина из Твери.

В категории ЖЮБ призовые места также заняли Ульяна Гаврилова и Полина Варфоломеева из Великого Новгорода.

Фото: Светлана Семёнова

Среди юношей в двойках в категории МЮВ победили спортсмены из Великого Новгорода: Егор Петров, Михаил Волков, Артём Еремеев, Максим Каипов, Михаил Ратковский и Даниил Ратковский.

В категории МЮБ победили псковичи Максим Кабанен и Илья Безлук, Иван Гурьев и Иван Михайлов из Великого Новгорода, а также Роман Гапеев и Иван Сенченко из Твери. 

Фото: Светлана Семёнова

В соревнованиях четвёрками в категории 4 ЖЮБ победили псковички Кира Трегубова, Александра Быкова, Ольга Пакулина и Дарья Радевич.

Второе место взяла четвёрка из Великого Новгорода: Ульяна Назина, Кристина Михайлова, Арина Михайлова и Анна Жукова.

Третье место заняли Ольга Кафтарова, Анна Агафонова, София Саргузина и Александра Дубровская из Твери. 

Среди юношей в категории МЮБ победу одержала четвёрка из Великого Новгорода: Иван Болдырев, Никита Никифоров, Иван Михайлов и Иван Гурьев. 

Второе место заняла псковская четвёрка: Максим Кабанен, Илья Безлук, Артём Кисловский и Дмитрий Савельев.

Третье место у четвёрки из Великого Новгорода: у Григория Волкова, Александра Миронова, Дмитрия Панфилова и Глеба Васильева.

В категории МЮВ первое место заняла четвёрка из Великого Новгорода: Владимир Братков, Михаил Ратковский, Василий Абрамов и Даниил Ратковский.

Второе место у команды из Санкт-Петербурга: у Александра Афанасьева, Никиты Павлова, Даниила Гаврик и Тимофея Елисеева.

Третьими стали псковичи: Дмитрий Мутовин, Иван Голубев, Максим Ковальчук и Максим Матвеев из Пскова и Дедовичей.

В дисциплине «Четверка +» среди девушек первое место заняли спортсменки из Великого Новгорода, второе – из Санкт-Петербурга.

Среди юношей в этой же категории первое место заняла команда из Санкт-Петербурга, второе – из Твери и третье – из Пскова.

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