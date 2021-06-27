Стали известны итоги Всероссийских соревнований по гребному спорту «XX Псковская регата»

17:02, 27 июня 2021, ПАИ

В Пскове завершились Всероссийские соревнования по гребному спорту «XX Псковская регата», посвящённые памяти заслуженного тренера СССР Валерия Прокопенко. Об этом Псковскому агентству информации сообщила председатель Олимпийского совета Псковской области Светлана Семёнова.

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В соревнованиях участвовали юноши и девушки до 15 лет (МЮВ и ЖЮВ) и юноши и девушки до 17 лет (МЮБ и ЖЮБ).

В заплыве на 1000 метров среди девушек в категории 1х ЖЮВ победили Ксения Иванова, Юлия Ваничева из Великого Новгорода и Дарья Гавриченко из Санкт-Петербурга.

В категории ЖЮБ призовые места заняли спортсменки из Великого Новгорода Кристина Михайлова, Анна Жукова и Арина Михайлова.

Среди юношей в категории 1х МЮВ 1-е и 3-е места заняли Владимир Братков и Тимофей Макаров из Великого Новгорода и 2-е место – Александр Афанасьев из Санкт-Петербурга.

В категории 1х МЮБ победителями стали Артём Кисловский из Пскова, Григорий Волков из Великого Новгорода и Александр Кузнецов из Твери.

В парных заездах у девушек в категории ЖЮВ победили Анна Агафонова и София Саргузина из Твери.

В категории ЖЮБ призовые места также заняли Ульяна Гаврилова и Полина Варфоломеева из Великого Новгорода.

Среди юношей в двойках в категории МЮВ победили спортсмены из Великого Новгорода: Егор Петров, Михаил Волков, Артём Еремеев, Максим Каипов, Михаил Ратковский и Даниил Ратковский.

В категории МЮБ победили псковичи Максим Кабанен и Илья Безлук, Иван Гурьев и Иван Михайлов из Великого Новгорода, а также Роман Гапеев и Иван Сенченко из Твери.

В соревнованиях четвёрками в категории 4 ЖЮБ победили псковички Кира Трегубова, Александра Быкова, Ольга Пакулина и Дарья Радевич.

Второе место взяла четвёрка из Великого Новгорода: Ульяна Назина, Кристина Михайлова, Арина Михайлова и Анна Жукова.

Третье место заняли Ольга Кафтарова, Анна Агафонова, София Саргузина и Александра Дубровская из Твери.

Среди юношей в категории МЮБ победу одержала четвёрка из Великого Новгорода: Иван Болдырев, Никита Никифоров, Иван Михайлов и Иван Гурьев.

Второе место заняла псковская четвёрка: Максим Кабанен, Илья Безлук, Артём Кисловский и Дмитрий Савельев.

Третье место у четвёрки из Великого Новгорода: у Григория Волкова, Александра Миронова, Дмитрия Панфилова и Глеба Васильева.

В категории МЮВ первое место заняла четвёрка из Великого Новгорода: Владимир Братков, Михаил Ратковский, Василий Абрамов и Даниил Ратковский.

Второе место у команды из Санкт-Петербурга: у Александра Афанасьева, Никиты Павлова, Даниила Гаврик и Тимофея Елисеева.

Третьими стали псковичи: Дмитрий Мутовин, Иван Голубев, Максим Ковальчук и Максим Матвеев из Пскова и Дедовичей.

В дисциплине «Четверка +» среди девушек первое место заняли спортсменки из Великого Новгорода, второе – из Санкт-Петербурга.

Среди юношей в этой же категории первое место заняла команда из Санкт-Петербурга, второе – из Твери и третье – из Пскова.