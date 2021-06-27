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Глава Локнянского района Нина Степанова поздравила жителей с Днем молодежи

Глава Локнянского района Нина Степанова поздравила жителей с  Днем молодежи, сообщает газета «Восход». Она отметила, что молодость - это время мечтаний, надежд и смелых эксперимен­тов, поиска своего пути в жизни, честолюбивых планов и прогрессивных идей, а главное – время, когда все кажется возможным.

«Есть такая фраза «народ – серд­це страны». Тогда молодежь – та движущая сила, которая заставляет это сердце работать. Мы по праву гордимся нашей молодежью – яркой, талантливой, уст­ремленной в будущее. Своим энтузиазмом, энергией, оптимизмом вы невольно заряжаете всех, кто рядом с вами и, действительно, даете новый стимул к работе, возможность взглянуть на мир с неожиданной стороны. С праздником всех, кто молод годами и душой! Пусть ваша жизнь будет насыщенной и разнообразной, пусть в ней найдется место для всего – учебы и работы, отдыха и общественной деятельности, любви и дружбы, семьи и друзей! Здоровья, благополучия, удачи!», - пожелала Нина Степанова землякам, пишет издание.

К поздравлениям глава района также присоединилась председатель Собрания депутатов Локнянского района Светлана Сергеева.

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