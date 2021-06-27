ФОТОФАКТ: В центре внимания гвоздики
Жительницы Бежаницкого района поделились замечательными летними фото гвоздик, выращенных своими руками. Фотографии авторы прислали в редакцию газеты «Сельская новь».
«Гвоздики – одни из древнейших садовых растений, во всяком случае их впервые упоминал ещё Теофраст, живший в Древней Греции. Именно он впервые назвал гвоздики божественным цветком, считая их принадлежащими самому Зевсу, что и закрепилось в их латинском названии», – отмечает издание.
Гвоздики выращивали и фотографировали Нина Яковлева, Нина Рогова, Ксения Антонова, Наталья Григорьева и Евгения Михайлова.
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