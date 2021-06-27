ФОТОФАКТ: В центре внимания гвоздики

20:47, 27 июня 2021, ПАИ

Жительницы Бежаницкого района поделились замечательными летними фото гвоздик, выращенных своими руками. Фотографии авторы прислали в редакцию газеты «Сельская новь».

«Гвоздики – одни из древнейших садовых растений, во всяком случае их впервые упоминал ещё Теофраст, живший в Древней Греции. Именно он впервые назвал гвоздики божественным цветком, считая их принадлежащими самому Зевсу, что и закрепилось в их латинском названии», – отмечает издание.

Гвоздики выращивали и фотографировали Нина Яковлева, Нина Рогова, Ксения Антонова, Наталья Григорьева и Евгения Михайлова.



